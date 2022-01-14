Военные РФ на Кубе: угроза или "блеф"?

Хотя официальной реакции властей Кубы на возможное размещение российских военных на острове нет. Простых кубинцев такая перспектива не очень обрадовала.

Накануне замглавы МИД Сергей Рябков не подтвердил, но и не исключил вероятность развертывания российской военной инфраструктуры на Кубе или в Венесуэле.

Керьер Оливера, таксист:

— Если они введут войска, это может оказаться фатальным - в особенности сейчас, в условиях кризиса из-за пандемии"

Йоханис Луна, рыбак:

— Как молодой человек, я не хотел бы, чтобы это произошло. Но есть конечно другие влиятельные люди, которым этого хочется, и им наплевать, что произойдет, но это мое мнение.

По словам бывшего кубинского дипломата Карлоса Алзугарая, это лишь показывает, как Россия относится к расширению НАТО вблизи своих границ.

Нет никакой угрозы, что это действительно в планах, это просто предупреждение американцам, чтобы они поставили себя на место россиян, вот как я это интерпретирую Карлос Алзугарай бывший кубинский дипломат, аналитик

Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан предположил, что это может быть "блеф" со стороны Рябкова,но заявил, что если на Кубе будут размещены российские военные силы, США ответят "решительно".

При это Салливан отметил, что эта тема не обсуждалась на прошедших переговорах по предложенным Россией гарантиям безопасности.