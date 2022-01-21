Макрон поддержал Метсолу несмотря на разногласия по абортам

Программу «О положении Союза" ведёт Эфи Кутсокоста: "На этой неделе Европарламент избрал нового председателя. Это всего лишь третья женщина среди 32 председателей в истории института. Роберта Метсола, 43-летний консерватор с Мальты, будет руководить Палатой в течение следующих 2,5 лет.

В прошлом многие коллеги критиковали её, как депутата, когда она голосовала против парламентских резолюций, защищающих доступ к абортам как право человека. Однако г-жа Метсола сказала корреспонденту Euronews Грегуару Лори, что она будет представлять точку зрения на репродуктивные права Европарламента, а не свою собственную.

«Известно, что позиция парламента — это моя позиция. К примеру, я выразила эту позицию в случае с Польшей, когда закон об абортах был представлен в польский Сенат. Я поддержала эту позицию, потому что это была позиция парламента. Именно так я буду поступать на протяжении всего своего председательского срока. По этому вопросу позиция парламента однозначна и ясна, это и моя позиция».

Право на аборт - в Хартию прав человека

Мальта — единственная страна Евросоюза, в которой полностью запрещены аборты. Между тем, в Польше в прошлом году вспыхнули массовые протесты, когда Конституционный суд ужесточил и без того строгие законы об абортах.

Эммануэль Макрон, поддержавший избрание Метсолы в качестве нового спикера, использовал свою речь в Страсбурге на следующий день, чтобы призвать к изменениям в Европейской хартии прав человека, включая признание права на аборт в качестве права человека.

Макрон был в Страсбурге в среду утром, чтобы подробно рассказать евродепутатам о приоритетах шестимесячного председательства Франции в ЕС.

В Европарламенте вспыхнули дебаты, напоминавшие скорее французскую предвыборную кампанию, но Макрону удалось изложить свое видение всех основных вызовов, брошенных Европе, в том числе в сфере безопасности.

Новый порядок безопасности и стабильности для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС заключить собственный пакт о безопасности с Россией на фоне продолжающихся усилий по предотвращению возможного российского вторжения на Украину:

«Хорошо, что европейцы и Соединённые Штаты координируют свои действия, но европейцам необходимо вести собственный диалог. Мы должны разработать совместное предложение, общее видение, новый порядок безопасности и стабильности для Европы. Мы должны всё это построить вместе как европейцы, работая с другими союзниками по НАТО, а затем предложить это для переговоров с Россией в ближайшие несколько недель».

Я не уверена, что дипломаты здесь, в Брюсселе, были довольны словами Макрона о неком "размежевании" с Вашингтоном на данном этапе.

Для обсуждения последних событий по этому вопросу ко мне присоединился бывший премьер-министр Швеции и сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.

Самая опасная ситуация с 60-х годов

Euronews: После марафонских переговоров между Западом и Россией, где мы оказались? Неужели мы ещё ближе к военному конфликту?

Бильдт: Думаю, у нас в Европе сложилась самая опасная ситуация с начала 1960-х годов. Помните, тогда советский лидер Хрущев неожиданно решил приступить к действиям. Он что-то делал вокруг Берлина, создав там кризис. Он отправил ядерные ракеты на Кубу, бросив вызов американцам. Он вдруг как-то агрессивно двинул позиции вперед. Это привело мир на грань ядерной войны, которая чрезвычайно опасна. От этого нужно было отступить. Точно так же сейчас российский лидер вдруг делает вещи, коренным образом меняющие порядок. И это глубоко опасно. Мы не знаем, что у нас может получиться. Но это опасная ситуация. В этом нет сомнений.

Euronews: ЕС и США предупредили Россию о крайних последствиях, если она предпримет военные действия против Украины. Но какие санкции реально могут помешать России это сделать?

Бильдт: Этого мы просто не знаем. Единственное, что мы можем сделать, это дать понять Кремлю, что если он это сделает, это будет иметь огромные последствия для России. Если она будут проводить военную операцию, то вначале огромные проблемы возникнут на Украине: тысячи погибших, миллионы беженцев. И тогда, конечно, против России будут введены настолько существенные санкции, насколько их смогут согласовать Соединённые Штаты и Европейский Союз.

Euronews: Почему это происходит сейчас? Почему именно в этот момент Россия решила обострить отношения с Западом?

Бильдт: Это очень хороший вопрос, на который у нас нет четкого ответа. Возможно, русские понимают, что в данный момент есть возможность заставить американцев пойти на какие-то уступки. Совершенно очевидно, что Кремль в первую очередь заинтересован в переговорах с Белым домом. А если России удастся о договориться с Соединёнными Штатами, она рассчитывает, что вместе они смогут навязать своё решение, так или иначе, европейцам. На самом деле всё будет обстоять не так. Но именно так это воспринимает Кремль. И может быть, он видят возможность оказывать какое-то влияние на американцев после того, как они ушли из Афганистана и сосредоточились на конфронтации с Китаем.

Euronews: По мере усиления давления со стороны Запада следует ли нам ожидать сближения России и Китая?

Бильдт: У Москвы явно есть намерение заручиться поддержкой Пекина тем или иным способом во всем, что она делают. Отметим, что президент Путин едет в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр. Поговорив с Си Цзиньпином, он ожидает если не прямой, то хотя бы молчаливой поддержки, всего, что он делает. Я думаю, это важно. Но что бы ни случилось, зависимость экономики России от экономики Запада намного больше её зависимости от китайской экономики.

Прощание с Давидом Сассоли

В Палате остро ощущалось отсутствие Давида Сассоли. Бывший председатель Европарламента скоропостижно скончался за неделю до этого. Коллеги и политические партнёры почтили его память в понедельник".