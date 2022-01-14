Надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему — так необходимость расширение военного присутствия НАТО в Прибалтике объясняет командующий вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рушпис. Он заявил о необходимости укреплять боеготовность в соответствии с тем, какие силы Россия стягивает к западным границам. Кроме того, генерал призвал партнёров не идти на уступки Москве в вопросах укрепления обороны на переговорах по гарантиям безопасности:

«С военной точки зрения, если посмотреть на ситуацию глазами солдата, угроза для Европы, угроза войны в Европе сейчас, пожалуй, самая высокая с 1945 г. Существует прямая угроза того, что может разразиться значительная или большая война. История учит нас тому, что боевые действия могут не ограничиваться одной лишь страной. Конечно, делается всё, чтобы этого не допустить, и я надеюсь, что этого не произойдет, но мы должны быть готовы к худшему».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга не допустить возникновения зон пониженной безопасности в альянсе. Россия требует от США и НАТО, в частности, ограничить военное сотрудничество с бывшими странам СССР и не расширять Североатлантический блок на восток. Представители НАТО ответили отказом.