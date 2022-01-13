Тесное партнёрство между НАТО и Евросоюзом важно как никогда именно сейчас, в критическое для европейской безопасности время: так заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во французском Бресте глава Альянса рассказал министрам обороны стран ЕС об итогах совета Россия-НАТО в Брюсселе.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Мы ясно дали понять России, что если она ещё раз решит применить силу против Украины, то будут суровые последствия. Это будет стратегической ошибкой России. Союзники по НАТО, ЕС и многие другие ясно заявили, что введут серьёзные санкции против России".

В среду в Брюсселе состоялся первый за два года прямой диалог Россия-НАТО, а до этого — российско-американские переговоры, где затрагивали те же темы.

Стороны заявляют о готовности продолжать общение, но фактически компромиссов так и нет: Альянс отверг требования Москвы гарантировать нерасширение в сторону соседних с Россией государств и не устаёт говорить о недопустимости агрессии на Украине. Россия отвергает обвинения, утверждая, что укреплением своих рубежей вынуждена отвечать на расширение НАТО.

Продолжить дискуссии планируется в рамках ОБСЕ: в четверг в Вене проходит первое в этом году заседание организации.