НАТО и Россия предупреждают друг друга о "тяжёлых последствиях"

Ключевые требования, которые выдвинула Россия для снижения напряжённости на границе с Украиной, в НАТО отвергли. Впрочем, двери для будущих переговоров по-прежнему открыты. Страны-члены заявили, что верят в диалог с Москвой по вопросам безопасности на европейском континенте. Но тон свой не смягчили. Альянс предупреждает оппонента о тяжелых последствиях своих решений.

Венди Шерман, заместитель госсекретаря США: "Всё возможно в этом мире. О провале дипломатии речи не идёт. Речь о том, чтобы президент Путин не сделал выбор, который на самом деле, я думаю, принесет огромное горе его соотечественникам, потому что это повлечет за собой большие экономические издержки для России, если эти действия будут предприняты. Я думаю, сам он это понимает. На этой неделе он получил сигналы о сплочённости и солидарности. Он знает о том, что мы проявим единство, наложив санкции в том случае, если он сделает неверный выбор. Но я надеюсь, что он поступит правильно".

Заместитель госсекретаря США заявила, что вовсе не ждёт от России ответа здесь и сейчас, это сложный переговорный процесс, один из этапов которого - встреча в Вене в четверг, - добавила Венди Шерман.

А генеральный секретарь альянса подчеркивает, что НАТО не уступит требованиям России.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Мы готовы договориться сокращении сил в рамках соглашений о контроле над обычными или ядерными вооружениями, которое бы происходило сбалансировано и поддавалось проверке. Но мы не готовы к сокращению в одностороннем порядке. Тем более на фоне значительного наращивания российской военной мощи. Мы должны понимать, что Россия это страна-агрессор. Она вторглась в Украину, оккупировала её часть - Крым - и продолжает контролировать или дестабилизировать ситуацию в восточной Украине, в Донбассе".

Россия отвергает обвинения, утверждая, что укреплением своих рубежей вынуждена отвечать на расширение НАТО. Москва также предупреждает: последствия эскалации могут быть "самыми непредсказуемыми для безопасности Европы".