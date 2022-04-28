Марш жизни в лагере смерти

Традиционный "Марш жизни" прошёл 28 апреля, в День памяти Холокоста и героизма еврейского народа. Он начался на месте бывшего концлагеря у польского города Освенцим. 2600 участников, представители 25 стран, в том числе выжившие в Холокосте, прошли тем же маршрутом, по которому нацисты гнали евреев.

Марш олицетворяет идею стойкости и победы жизни над смертью. Последние два года он не проводился из-за пандемии. На марш прибыл и президент Польши Анджей Дуда, а президент Израиля Ицхак Герцог записал видеообращение.

Весь Израиль замер в минуте молчания в память о миллионах погибших во время Холокоста. Премьер-министр Нафтали Беннет возложил венок к мемориалу Яд ва-Шем в Иерусалиме, а в своей речи отверг любые попытки провести параллели между нацистским геноцидом и всеми текущими конфликтами.

"Я беру на себя труд сказать это, потому что с годами в мире появляется все больше попыток , сравнивать другие тяжелые события с Холокостом. Но нет. Даже самые тяжелые войны сегодня — это не Холокост и несопоставимы с Холокостом", - заявил Беннет.