Что "задумала" Россия? США обещают представить ее "сценарий" по Украине

Без прорывов завершился третий раунд дипломатических переговоров между НАТО и Россией в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Председательствовавшая на встрече Польша заявила, что Европе грозит война. А советник Белого дома по национальной безопасности даже пообещал, что США в ближайшие сутки представят якобы существующий сценарий России по Украине.

Мы завершили неделю интенсивной дипломатии в различных форматах. Россия выразила свою озабоченность. Мы выразили свою обеспокоенность, в том числе - действиями, которые Россия предприняла для подрыва европейской безопасности. Мы готовы продолжать дипломатию для укрепления безопасности и стабильности в Евро-Атлантике. Мы также готовы к тому, если Россия пойдет по другому пути. Джейк Салливан советник Белого дома по национальной безопасности

Ранее заместитель министра иностранных дел России не исключил возможности развертывания российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле, если НАТО и США продолжат провоцировать Москву и оказывать на нее военное давление.

Президент России многократно высказывался, в том числе и на эту тему - каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского ВМФ, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас со стороны США. Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться. Сергей Рябков заместитель министра иностранных дел России

В Вашингтоне заверили, что будут действовать решительно в случае продвижения России в Латинскую Америку. Что касается ситуации вокруг Украины, то ее дальнейшее развитие, по утверждению натовских экспертов зависит от Москвы.

Мяч - на стороне Путина. Заинтересован ли он в диалоге и каких-то переговорах, или все это позерство с российской стороны, чтобы выдвинуть максимально неприемлемые требования, не искать никакого решения и просто использовать провал переговоров, которые в любом случае провалились бы, как предлог для вторжения на Украину? Джейми Ши бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО

Тем временем также граничащая с Россией Литва заявила, что угроза войны сейчас самая высокая с 1945 года, и что она готовится к различным сценариям, в том числе к прямой военной конфронтации.