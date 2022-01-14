Что "задумала" Россия? США обещают представить ее "сценарий" по Украине

Что "задумала" Россия? США обещают представить ее "сценарий" по УкраинеКомментарии
Без прорывов завершился третий раунд дипломатических переговоров между НАТО и Россией в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Председательствовавшая на встрече Польша заявила, что Европе грозит война. А советник Белого дома по национальной безопасности даже пообещал, что США в ближайшие сутки представят якобы существующий сценарий России по Украине.
Ранее заместитель министра иностранных дел России не исключил возможности развертывания российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле, если НАТО и США продолжат провоцировать Москву и оказывать на нее военное давление.
В Вашингтоне заверили, что будут действовать решительно в случае продвижения России в Латинскую Америку. Что касается ситуации вокруг Украины, то ее дальнейшее развитие, по утверждению натовских экспертов зависит от Москвы.
Тем временем также граничащая с Россией Литва заявила, что угроза войны сейчас самая высокая с 1945 года, и что она готовится к различным сценариям, в том числе к прямой военной конфронтации.