Тюрьме в Гуантанамо исполнилось 20 лет

Тюрьме в заливе Гуантанамо исполнилось 20 лет, однако этот лагерь для заключенных, обвиняемых властями США в тяжких преступлениях, все так же окружен мифами и противоречивыми легендами.

Тюрьма была создана после террористических актов 11 сентября 2001, по словам критиков, для того чтобы содержать в ней подозреваемых, не придерживаясь норм права. За два десятилетия в ее стенах побывали около 780 человек. Считается, что заключенные подвергаются пыткам.

"Поразительно, что ни один сотрудник ЦРУ не был привлечен к ответственности за открытие секретных тюрем, незаконную перевозку как минимум 119 человек и, как мы подозреваем, пытки как минимум 39. В тюрьме в Гуантанамо содержатся пять человек, обвиняемых в терактах 11 сентября и ни один из них еще не был в суде, потому что в Гуантанамо существуют так называемые военные комиссии, которые не похожи на настоящий суд. Это не позволяет организовать надлежащий судебный процесс", – говорит замглавы Human Rights Watch по кризисам и конфликтам Летта Тейлор.

На сегодня в тюрьме в Гуантанамо содержатся 39 человек. Президент США Джо Байден ранее объявил, что собирается закрыть лагерь. Тем не менее в этом году тюрьму планируется расширить, построив там зал суда стоимостью миллион долларов.