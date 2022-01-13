Министры обороны Евросоюза обсуждают "Северный поток-2"

Споры вокруг газопровода из России в Германию разгорелись в четверг на встрече министров обороны стран Евросоюза во французском Бресте. Немецкий министр Кристина Ламбрехт призвала в интервью не совмещать обсуждение украинского кризиса и сертификации «Северного потока-2».

В ответ Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности отмежевался от позиции Берлина и поддержал намерение Вашингтона применить санкции в отношении газопровода в случае усиления агрессивных действий со стороны Москвы:

«Это не та инфраструктура, которую мы считаем приоритетной, потому что она не способствует энергетической автономии Европы, - сказал Жозеп Боррель. - Безусловно, функционирование этого проекта также будет зависеть от развития событий на Украине и отношения России. Не могу себе представить, чтобы мы думали, с одной стороны, о введении санкций, а с другой стороны, об открытии этой инфраструктуры. Это, безусловно, связано с военной ситуацией на Украине. Это очевидно».

Боррель добавил, что если, наконец, произойдет деэскалация напряженности с Россией, решение об открытии «Северного потока-2» будет в руках немецких и европейских регуляторов.

На этой неделе продолжаются попытки сгладать разногласия по этому вопросу между ЕС и США, а вместе они вместе проводят переговоры с Россией. Все это происходит под угрозой нового вооружённого конфликта в Европе, поскольку у украинской границы остаются десятки тысяч российских военнослужащих.

Эти вопросы обсуждают в Бресте и министры иностранных дел ЕС. Встречи организовала страна-председатель ЕС Франция.