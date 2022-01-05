Жозеп Боррель едет не в Женеву, а в Киев

Брюссель оказался в стороне от женевских переговоров между Москвой и Вашингтоном, на которых будет обсуждаться российско-украинская напряженность. Не приглашён на них и Киев. Восполнить отсутствие столь важных сторон в процессе деэскалации взялся Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности.

Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Жозеп Боррель побывал на Востоке этой страны и выступил на контрольном пункте въезда и выезда "Станица Луганская», выразив недовольство тем, что их не пригласили на воскресные переговоры:

"В любую дискуссию об Украине должна быть вовлечена, прежде всего, Украина, - сказал Боррель. - А говорить о безопасности в Европе нельзя не только без консультаций с европейцами, но и без их участия".

Ранее Боррель написал, что его визит проходит на фоне наращивания российских войск на границе с Украиной и выразил поддержку её суверенитета и территориальной целостности. Главный дипломат ЕС не посещал этот регион с 2014 года.

Между тем, специалист по Евразии из Парижского института политических исследований выразил мнение, что посланник Брюсселя ничего не потеряет из-за своего отсутствия в Женеве:

"Из этих переговоров ничего не выйдет, ничего, кроме воздуха попеременно горячего и холодного, кроме нового цикла кризисов и половинчатых решения, - сказал Сириль Бре. - Эти переговоры не посвящены ни Европе, ни Украине, они служат российским внутриполитическим интересам. На них Владимир Путин напомнит российскому народу, что Россия по-прежнему является великой державой".

Тем не менее, в Брюссель на следующей неделе прибудет ряд высокопоставленных российских чиновников для встречи в руководством НАТО. А на этот четверг в Москве намечены переговоры представителей России, Украины, Германии и Францией в нормандском формате.