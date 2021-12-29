"Северный поток - 2" ждёт сертификации

Вторая ветка "Северного потока - 2" заполнена газом, весь трубопровод теперь находится под рабочим давлением и готов к эксплуатации. Об этом в среду глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину.

Слово теперь за Европой: газопровод смогут запустить лишь после разрешения - сертификации - европейской стороной. Но с середины ноября этот процесс приостановлен, так как оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG, базирующаяся в Швейцарии, должна сначала зарегистрировать дочернее предприятие в Германии и передать ему основной капитал немецкого сегмента.

Сертификация, начавшаяся в сентябре, должна была завершиться не позднее, чем через четыре месяца, но в этот срок не входит пауза, связанная с регистрацией немецкой "дочки". А регулятор подчеркнул, что от "Северного потока-2" необходимых документов о реорганизации бизнеса пока не поступило.

Трубопровод рассчитан на поставки 55 млрд куб. м газа в год.