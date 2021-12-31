Разговор Байдена и Путина: "Санкции грозят разрывом отношений Россия-США"

Серьезнейшей ошибкой, грозящей полным разрывом российско-американских отношений, назвал Кремль возможность введения против Москвы масштабных санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Минувшей ночью состоялся второй за месяц разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. По словам Кремля, в вопросах безопасности Москва будет вести себя так, как вели бы себя США.

Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации, достаточно сложной, будем вести себя так, как вели бы США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ. Байден, правда, упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой линии, в военной сфере. Но мы знаем, что это будет колоссальная ошибка, которая может привести к серьезным, самым серьезным последствиям Юрий Ушаков помощник президента РФ

По словам Белого дома, кроме напоминания Путину о решительном ответе в случае вторжения на Украину Байден также выразил поддержку дипломатическим усилиям, которые стартуют в начале следующего года с двустороннего диалога по стратегической стабильности, в рамках совета Россия - НАТО и ОБСЕ.

В последнее время на западе и в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину, что Кремль категорически отрицает.