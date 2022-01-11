Скандал с Джоковичем: что дальше?

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу, который намерен принять участие в турнире "Большого шлема" Australian Open, снова грозит депортация из страны. Спортсмена подозревают в даче ложных показаний при заполнении въездной анкеты.

Джокович указал, что не совершал международных поездок в течение двух недель до прибытия в Мельбурн.

Этот твит с фотографией Джоковича и звезды гандбола Петара Джордича, выложенный теннисным обозревателем Жозе Моргадо, может свидетельствовать о том, что в Рождество Джокович был в Белграде.

Между тем ряд СМИ утверждают, что теннисист в конце декабря, начале января находился в Испании. Судьбу Джоковича теперь будет решать австралийский министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук. Если выяснится, что теннисист сообщил недостоверные данные, это может стать причиной для аннулирования его визы и депортации.

Ранее въездную визу спортсмену аннулировала пограничная служба аэропорта Мельбурна из-за отсутствия документа о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. Но атлет обратился в федеральный суд Австралии и выиграл дело. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.