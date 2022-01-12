Джокович дал объяснения

Сербский теннисист Новак Джокович приступил к тренировкам в Мельбурне после того, как его австралийская виза была восстановлена по решению местного суда. В то же время спортсмен ответил на обвинения в том, что он скрыл информацию о положительном результате ПЦР-теста, сделанного им в середине декабря. Джокович утверждает, что перед этим сдал экспресс-тест на антитела, который был отрицательным, и был уверен, что здоров, поскольку у него не было симптомов болезни. Между тем, в дальнейшем, уже зная, что заразился, он встретился с журналистом для интервью, о чём теперь сожалеет.

Первая ракетка мира рассчитывает, что сможет выступить на австралийском турнире, в котором побеждал уже девять раз. При этом по закону у австралийского министра по делам иммиграции по-прежнему остаётся возможность аннулировать визу Джоковича. Иное решение может быть расценено общественностью как попустительство в стране, где за последние сутки выявлено более 100 000 случаев заражения. В то же время болельщики теннисиста ждут его участия в турнире.