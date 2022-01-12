На Украине готовятся к нападению России

На Украине готовятся к нападению РоссииКомментарии
"Никому не нужен конфликт, и меньше всех - России ", — заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд после первого раунда российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.
Тем не менее для украинских резервистов угроза со стороны России вполне реальна и, по их мнению, к ней лучше подготовиться.
В обычной жизни Алиса Банковская специалист по кибербезопасности, но уже 1,5 года каждые выходные на военных курсах она учится стрелять и оказывать первую помощь.
В то же время в столице Киеве ремонтируют старые бомбоубежища. Всего их около пяти тысяч, расположенных под разными зданиями и на станциях метро. Они были построены во время холодной войны, чтобы укрыться от возможного нападения с запада.
Теперь их готовят, чтобы защищать местных жителей от возможной угрозы, исходящей с противоположного направления.
Пока украинцы готовятся к худшему - переговоры продолжаются.
В среду генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг возглавит заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, где как ожидается продолжится обсуждение опасений обеих сторон в сфере безопасности в Европе.
Западные страны не раз заявляли, что Россия планирует вторжение на Украину, что Кремль категорически отрицает.