На Украине готовятся к нападению России

"Никому не нужен конфликт, и меньше всех - России ", — заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд после первого раунда российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

Тем не менее для украинских резервистов угроза со стороны России вполне реальна и, по их мнению, к ней лучше подготовиться.

Важно, чтобы мы защищались: война длится уже 8 лет. Думаю, каждый должен уметь держать в руках хотя бы один вид оружия. Страны НАТО не собираются воевать за нас. Это и так ясно. Так что все сводится к тому, готовы ли украинцы защитить себя? Влас Гончарук резервист

В обычной жизни Алиса Банковская специалист по кибербезопасности, но уже 1,5 года каждые выходные на военных курсах она учится стрелять и оказывать первую помощь.

Если бы враг знал, что весь народ, ну или хотя бы многие в стране умеют обращаться с оружием и защищать свой дом, не было бы ситуации, как в Крыму в 2014 году или как в Донецке и Луганске Алиса Банковская резервистка

В то же время в столице Киеве ремонтируют старые бомбоубежища. Всего их около пяти тысяч, расположенных под разными зданиями и на станциях метро. Они были построены во время холодной войны, чтобы укрыться от возможного нападения с запада.

Теперь их готовят, чтобы защищать местных жителей от возможной угрозы, исходящей с противоположного направления.

Как началась аннексия Крыма, захват, как говорится, Луганской, Донецкой области. С 2014 года начали по чуть-чуть приводить в порядок Игорь Оверчук бункеровщик

Пока украинцы готовятся к худшему - переговоры продолжаются.

В среду генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг возглавит заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, где как ожидается продолжится обсуждение опасений обеих сторон в сфере безопасности в Европе.

Западные страны не раз заявляли, что Россия планирует вторжение на Украину, что Кремль категорически отрицает.