НАТО проводит переговоры с Украиной и затем - с Россией

На этой неделе в Брюсселе проводится целый ряд переговоров с целью ослабить напряженность в отношениях России с Украиной, а также с Западом. В среду пройдёт заседания Совета Россия-НАТО. В понедельник штаб-квартиру этой организации посетила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она высказалась за расширение контактов с её страной, которая стремится вступить в НАТО ещё с 2002 года:

"Об Украине нельзя говорить без Украины. Сегодня я намерена внести предельную ясность для всех союзников в отношении ситуации с безопасностью в регионе и на украинских границах, включая выполнение Минских и Нормандских договоренностей. Мы все должны понимать, что требования России к союзникам нельзя рассматривать как переговорную позицию. Агрессор не вправе ставить условия до тех пор, пока российские танки не отойдут от границы с Украиной".

Россия требует от НАТО отказа от размещения ракетных систем у её границ, проведения учений, разведывательных операций или создания вблизи неё инфрастуктурных объектов. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сомневается, что на заседании Совета будут удовлетворены взаимные требования и претензии:

"Мы должны быть готовы к тому, что Россия снова решит применить вооруженную силу, избрав конфронтацию вместо сотрудничества. Не думаю, что эти встречи решат все вопросы. Но мы надеемся на то, что мы сможем договориться о дальнейших действиях, о серии встреч, что мы сможем договориться о процессе".

Сотрудник Германского фонда Маршалла (США) Бруно Лете,отмечает, что в рядах НАТО нет единства по вопросам о членстве Украины и компромисса с Россией с сфере безопасности:

"Сегодня нет никаких технических причин, по которым Украина не стала бы членом НАТО. Его вооруженные силы модернизируются. Мы видим, что украинские военные всё больше приближаются к стандартам НATO. Так что с технической точки зрения мало что может помешать членству Украины в НАТО. Сегодняшняя проблема - это политика. В НАТО имеется раскол по этому вопросу. Боюсь, что пока существует такой политический раскол, Украине придется сидеть в зале ожидания".

Между тем, заместитель министра иностранных России Сергей Рябков заявил, что "Вашингтон хочет восстановить работу Совета Россия-НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, с упором на так называемую "деэскалацию" и так называемую "российскую агрессию" на Украине".