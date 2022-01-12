В Брюсселе завершилась встреча Совета Россия – НАТО

В Брюсселе завершилась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО. Переговоры продолжались четыре часа.

Российскую делегацию возглавили заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин. В переговорах также участвовали генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и постоянные представители 30 стран-членов НАТО.

Эфи Кутсокоста, корреспондент Euronews:

"Союзники по НАТО и российские дипломаты высокого уровня встречаются здесь, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, в еще одной попытке найти способ предотвратить новый конфликт из-за Украины. Эта встреча в формате НАТО – Россия, замороженном с 2019 года, продолжает другие переговоры высокого уровня Вашингтона и Москвы в Женеве. Пока что значительного прогресса нет, но, как ранее сказал мне европейский дипломат, очень важно, что все стороны кажутся по-настоящему вовлеченными в диалог. Киев месяцами предупреждал американских и европейских союзников, что десятки тысяч российских военных собираются у восточной границы Украины. Россия отрицает, что собирается напасть на страну, но ясно, что она не отведет свои войска в ближайшее время.

Что именно поставлено на карту? Россия требует гарантий того, что НАТО остановит планы дальнейшего расширения на восток и что ни Украина, ни Грузия не присоединятся к альянсу в ближайшее время. Да и вообще никогда. С другой стороны, НАТО не собирается отказываться от так называемой политики открытых дверей, принципиальной для альянса. Несмотря на то, что вступление Украины или Грузии в НАТО пока кажется достаточно маловероятным, сами члены альянса не могут прийти к соглашению по этому вопросу".