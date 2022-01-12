Заседание Совета Россия - НАТО: стороны не добились гарантий деэскалации

Сложные многочасовые переговоры провели НАТО и Россия в Брюсселе. Существенных результатов они не принесли. Уступать никто не хочет. Разногласия всё те же и серьёзные. Об этом свидетельствует заявление главы альянса по итогам встречи о том, что "риск военного конфликта в Европе по-прежнему реален".

НАТО связывает это с размещением ста тысяч российских военнослужащих на границе с Украиной. Кремль твердит, что не допустит её вступления в альянс. На заседании в среду страны-члены дали понять, что не откажутся от политики открытых дверей.

"Союзники полностью согласны с тем, что только Украина и 30 государств-членов организации в праве решать, когда эта страна будет готова вступить в НАТО, и никто кроме них . Конечно, у России нет права вето в вопросе о том, может ли Украина стать членом НАТО". Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Конкретных гарантий нерасширения от альянса Москва не добилась. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил: продвижение НАТО на восток "несёт риски безопасности страны, которым она будет противостять".

Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике":

"С точки зрения России, дело не в Украине, по крайней мере, не только в ней. Речь о том, как структурирована сама сфера безопасности в Европе и о превалирующей после холодной войны идее о том, что НАТО - это ядро европейской безопасности. О других способах её обеспечения и пытается вызвать дискуссию российская сторона".

В подтверждение тому, Москва призвала НАТО принять "роль России как гаранта безопасности на евроатлантическом пространстве". Та в ответ сетует на то, что Россия не взяла на себя обязательств по деэскалации напряжённости. Так или иначе, стороны выразили готовность идти по пути диалога. Третий раунд переговоров в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января.