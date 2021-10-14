Премия Европарламента за журналистское расследование

Расследования журналистского консорциума "Проект Pegasus" удостоены учрежденной Европейским парламентом премии имени Дафны Каруаны Галиции.

Результаты расследования, проведённого при технической поддержке правозащитных организаций Amnesty International и Forbidden Stories, выявили факты массовой слежки за журналистами активистами и адвокатами по всему миру.

"Безнаказанность убивает. Если рассмотреть, за какие именно репортажи убивают журналистов, то в большинстве случаев окажется, что над такими же темами работала Дафне. Это коррупция, отмывание денег, нарушения прав человека, преступления против окружающей среды. И мы должны объединяться в команды, чтобы освещать такие важные темы", — говорит участник проекта.

Журналисты выяснили, что для незаконной слежки в Азербайджане, Казахстане, Венгрии и других странах использовалась программа израильской компании NSO, которая утверждает, что продает ее только государственным учреждениям для борьбы с преступностью.

Мальтийская журналистка Дафне Каруана Галиция была убита 16 октября 2017 года. В своих материалах она раскрывала причастность первых лиц страны к коррупции.

"Я надеюсь, что лауреаты премии вдохновят тех , кто сейчас прилагает усилия для продолжения не только той работы, которую начала моя мама, но и для расследования коррупции, злоупотребления властью, организованной преступности в Европе. Именно эти коррупционные силы — силы, злоупотребляющие властью, авторитарные силы — сегодня подвергает журналистов опасности", — заявил Мэтью Каруана Галиция, сын убитой журналистки.