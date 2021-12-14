"Помочь Алексею Навальному": дочь оппозиционера выступила в Европарламенте

Церемония вручения премии имени Сахарова, присуждённой Европейским парламентом российскому оппозиционеру Алексею Навальному, состоится в среду в Страсбурге. Награду за него получит дочь Дарья. В церемонии примет участие и соратник Навального Леонид Волков. Во вторник они выступили на встрече евродепутатов.

"Для меня как дочери очень важно, чтобы мы помогли Алексею Навальному в незамедлительном освобождении из тюрьмы. И я верю, что с вашей помощью это можно осуществить", — сказала Дарья Навальная.

"Против Навального выдвинуты шесть новых обвинений по уголовным делам. Его обвиняют в экстремизме, отмывании денег, создании секты, присвоении пожертвований, склонении несовершеннолетних к противоправным действиям, сборе средств для экстремистских организаций. Все эти обвинения могут привести к 23 годам тюремного заключения, что станет дополнительным пожизненным сроком", — заявил Леонид Волков.

Алексей Навальный был арестован в начале года по возвращению из Германии, где он несколько месяцев лечился от последствий предполагаемого отравления боевым веществом "Новичок". Суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и приговорил к 2,5 годам исправительной колонии.