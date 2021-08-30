КНДР возобновила работу атомного реактора?

Южная Корея заявила, что вместе с США внимательно следит за ядерной и ракетной деятельностью КНДР, прилагая совместные усилия для содействия денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) cообщила, что Северная Корея могла возобновить работу реактора по производству плутония на своем ядерном комплексе в Йонбёне. По данным издания, с начала июля было замечено несколько признаков работы реактора, в том числе сброс охлаждающей воды.