Давида Сассоли сменит на посту спикера Роберта Метсола

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя: "Председатель Европарламенета Давид Сассоли умер всего за несколько дней до истечения срока своих полномочий. 705 депутатов должны избрать его преемника на следующей неделе в Страсбурге.

Итальянский социал-демократ получил пост спикера в июле 2019 года, когда главами Еврокомиссии и Совета ЕС стали, соответственно, консерватор Урсула Фон Дер Ляйен и либерал Шарль Мишель, то есть руководство главными учреждениями Евросоюза разделили тогда между собой ведущие партии. Поэтому на место Сассоли прочили испанского социалиста Ираче Гарсия. Но в нынешней обстановке политический (да и гендерный) баланс будет нарушен. Фаворитом стала первый вице-председатель Роберта Метсола, консерватор с Мальты.

Она написала в Твиттере о Сассоли: Моё сердце разбито, я потеряла друга, а демократия - поборника. Сассоли посвятил свою жизнь тому, чтобы мир стал лучше и справедливее".

На следующей неделе Европарламент переезжает из Брюсселя на пленарную сессию в Страсбург".