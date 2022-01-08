CES 2022: "Бояться роботов не нужно, у них есть красная кнопка"

В XXI веке роботы вкалывают вовсю, но человек по-прежнему несчастлив и подсознательно ищет, где у робота красная кнопка

Робот-видеооператор на выставке электроники в Лас-Вегасе: некоторые его кадры можно счесть неумелыми или, наоборот, слишком концептуальными. На самом деле он просто следит за руками.

Если дать в такие же роборуки по барабану, они будут делать вид, что помогают музыканту.

Сегодня люди по-прежнему, как и сто лет назад у Чапека, хотят подрядить роботов на выполнение скучной и монотонной работы — собирать яблоки, например.

Но человек, оказывается, счастлив только тогда, когда роботы вкалывают где-нибудь отдельно, а не рядом с ним. "Восстание машин" пугает людей на подсознательном уровне. В XXI веке не все могут ужиться даже с автоматической кофемашиной — что говорить о механизмах, имитирующих самих людей.

Кто готов довериться роботу-массажисту? Joe Buglewicz/Associated Press

Таюн Ким, Doosan Robotics:

"Промышленным роботам нельзя находиться вместе с людьми, должен быть своего рода забор. У тех, что должны работать вместе с нами, есть датчик: когда вы касаетесь робота, он автоматически останавливается".

О подозрительном отношении человека к роботам, неуловимо похожим на живых существ, не понаслышке знают в Бостоне: там в своё время создали знаменитого "Спота" — четвероногое устройство, которое так хорошо имитировало движение животных, что у многих вызвало эффект "зловещей долины".

Роджер Эберт, Boston Dynamics:

"Нас, людей, фантастические фильмы запрограммировали воспринимать как угрозу всё, у чего есть ноги. Интересно, что роботов на колёсах так не воспринимают: видимо, в самих ногах что-то есть такое, что заставляет человеческий мозг чувствовать угрозу. Первая реакция многих людей — "Ох, что это, выглядит жутковато". Но это не так. Это просто машина с дистанционным управлением, по большому счёту. А за ней — вполне дружелюбные операторы".

"Робособаку" Спота некоторые считают "слишком" живой: это и есть эффект "тёмной долины" Joe Buglewicz/Associated Press

Таюн Ким, Doosan Robotics:

"Мы можем внести ограничения в программу, так что робота можно просто остановить. Можно ограничить ему пространство действий, и поэтому людям будет с таким роботом проще".

Поэтому участники выставки обещают встраивать во все такие устройства "большую красную кнопку". Вот, например, робот-барабанная установка без человека останавливается. На некоторое время.