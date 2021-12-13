Нужны ли миру "роботы-убийцы"?

Какое будущее ждет роботов-убийц?

С 13 по 17 декабря в Женеве пройдет шестая конференция по рассмотрению действия Конвенции об обычных вооружениях под эгидой ООН. На ней государства-члены должны решить, следует ли вести переговоры о заключении договора, запрещающего использование оружия, которое не контролируется человеком ("роботы-убийцы").

Эксперты считают, так как подобные разработки ведут многие страны, обязать их всех отказаться от перспективного вида оружия практически невозможно.

Страны, которые обсуждают этот вопрос в ООН, однозначно в большинстве своем выступают за новый закон, новый юридически обязательный документ, договор или протокол. Но есть несколько стран, которые выступают против. И в первую очередь это Россия, Соединенные Штаты, Израиль и Индия. Неслучайно, это те же страны, которые дальше всех продвинулись в разработке роботов-убийц Стив Гус директор отдела вооружений Human Rights Watch

Human Rights Watch, как и другие неправительственные организации, а также ряд стран призвали к полному запрету на любое оружие, которое может использовать смертоносную силу без человека, наблюдающего за процессом и отдающего окончательный приказ на убийство.

Они опасаются, что появление интеллектуальных военных систем на черном рынке представляет огромную угрозу для человечества.