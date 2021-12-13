Нужны ли миру "роботы-убийцы"?Комментарии
Какое будущее ждет роботов-убийц?
С 13 по 17 декабря в Женеве пройдет шестая конференция по рассмотрению действия Конвенции об обычных вооружениях под эгидой ООН. На ней государства-члены должны решить, следует ли вести переговоры о заключении договора, запрещающего использование оружия, которое не контролируется человеком ("роботы-убийцы").
Эксперты считают, так как подобные разработки ведут многие страны, обязать их всех отказаться от перспективного вида оружия практически невозможно.
Human Rights Watch, как и другие неправительственные организации, а также ряд стран призвали к полному запрету на любое оружие, которое может использовать смертоносную силу без человека, наблюдающего за процессом и отдающего окончательный приказ на убийство.
Они опасаются, что появление интеллектуальных военных систем на черном рынке представляет огромную угрозу для человечества.