В токийском храме получили благословение собаки-роботы

В токийском храме Канда Мёдзин состоялась необычная церемония. В святилище пришли владельцы собак-роботов Aibо, что бы получить благословение для своих "питомцев". Вот уже не первый год милые "щенки" с искусственным интеллектом пользуются большой популярностью. Aibo может подстроиться под потребности своего владельца; играть с ним, выполнять команды и даже по-своему проявлять чувства. Aibo пришлись по нраву и взрослым, и детям. Не так давно в столице Японии открылось кафе для собак-роботов и их хозяев.
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