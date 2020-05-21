Робот Spot просит соблюдать дистанцию

Робот Spot, разработанный американской компанией Boston Dynamics, патрулирует парк в Сингапуре, в его обязанности входит наблюдать за тем, как посетители соблюдают меры социального дистанцирования. "Для вашей безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, соблюдайте дистанцию по меньше мере в один метр, спасибо", — обращается робот к посетителям. Робот Spot оснащен камерами и сенсорными датчиками, чтобы избежать столкновения с прохожими.