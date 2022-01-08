Криптокризис из-за событий в Казахстане

События в Казахстане обвалили курс биткоина. По словам экспертов, главной причиной стало отключение в стране интернета.

Казахстан стал популярным центром майнинга в прошлом году, после того как соседний Китай ввел ограничения на эту деятельность ради сокращения выбросов углекислого газа.

Добыча криптовалюты - это сложный процесс, в результате которого в обращение поступают новые монеты.

Майнинг требует значительных компьютерных мощностей и электроэнергии, и Казахстан с его богатыми энергетическими ресурсами стал привлекательной альтернативой Китаю для майнеров.

В стране располагается 18% мировых майнинговых мощностей биткоина. Это второй показатель после США.

Один из крупнейших в мире майнинговых комплексов находится в Казахстане, недалеко от города Экибастуз, примерно в 300 километрах от столицы Нур-Султана.

Восемь ангаров, заполненных примерно 50 000 майнеров биткоинов, питаются непосредственно от местной угольной электростанции, что эквивалентно потреблению города с населением около 100 000 человек.