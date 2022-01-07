Православные отмечают Рождество

В пятницу православные христиане отмечают Рождество. По юлианскому календарю этот день празднуется Русской, Грузинской, Сербской и некоторыми древними восточными православными церквями. В Греции 7 января Рождество празднуют афонские монастыри. 7 января объявлено выходным днем в 13 странах по всему миру, в том числе Египте и Эфиопии.

РОССИЯ

В России главное ночное рождественское богослужение прошло в Храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх Кирилл рассказал прихожанам, что помолился за мир в Казахстане, а также выразил надежду на прекращение войн и "междоусобных браней" на территории "исторической Руси".

В своем рождественском интервью предстоятель РПЦ также предостерег от вооруженного конфликта между Востоком и Западом, который "может означать конец человеческой истории".

Президент Владимир Путин встретил Рождество в церкви, находящейся на территории своей рабочей резиденции Ново-Огарёво.

СЕРБИЯ

В Сербии главная рождественская литургия прошла в Соборе Святого Саввы в Белграде – самом большом православном храме на Балканах.

Патриарх Порфирий поблагодарил медработников страны за борьбу с коронавирусом, и сказал, что будет молиться за выздоровление больных. Однако Среди прихожан немногие носили маски.

Святейший напомнил, что церковь выступает за соблюдение правительственных мер по борьбе с пандемией, но предостерегает от дискриминации и нарушения индивидуальных свобод.

ЕГИПЕТ

Предстоятель Коптской православной церкви патриарх Тавадрос (Феодор) II провёл праздничную службу в кафедральном Соборе Рождества Христова, который был построен в 2019 году в новой административной столице Египта в пригороде Каира.

В Комиссии Африканского союза поздравили православных Эфиопии. "Melkam Ghenna" - "С Рождеством" на амхарском языке.

На рождественской литургии побывал президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Коптское православное население Египта составляет около 10 миллионов человек.