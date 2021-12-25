Рождество в Вифлееме

Главное рождественское богослужение прошло в палестинском городе Вифлееме на Ясельной площади в базилике Рождества. Сотни прихожан посетили службу, которую провел глава католической миссии в Иерусалиме архиепископ Пьербатиста Пиццабалла. В связи с пандемией в церкви находилось ограниченное число верующих.

Вифлеем, который считается колыбелью христианства, сегодня отмечает второе Рождество в режиме пандемии. Отсутствие паломников заметно не только на пустых улицах, но и бьет по карманам местного населения, доход которого во многом зависит от туризма.

Израиль фактически закрыл двери для иностранных туристов почти на два года после начала эпидемии коронавируса в марте 2020-го.