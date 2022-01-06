"Воля народа подверглась нападению": Байден раскритиковал Трампа

"Воля народа подверглась нападению" — с такими словами президент США Джо Байден выступил в Вашингтоне на мероприятии по случаю первой годовщины штурма Капитолия. Обращаясь к соотечественникам, Байден заявил, что США не могут стать страной, в которой политическое насилие считается нормой.

"Собравшиеся не были туристами. Это было вооруженное восстание. Они не были заинтересованы в отстаивании воли народа, они хотели отвергнуть волю народа. Они не хотели признавать результаты свободных и честных выборов, они хотели этот результат отменить. Они не хотели защищать общее дело Америки, они стремились ниспровергнуть Конституцию", — сказал глава Белого дома.

Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране. "Еще до того как в урну был опущен первый бюллетень, бывший президент заранее сеял сомнения по поводу результатов выборов. Он выстраивал свою ложь более месяца. Его действия не были основаны на фактах. Он лишь хотел найти предлог, чтобы скрыть правду. Это не просто бывший президент США, это потерпевший поражение бывший президент, получивший поражение за счет семи миллионов ваших голосов", — выразил уверенность Байден.

В ответ Дональд Трамп распространил письменное заявление, в котором назвал выступление Байдена политическим театром и попыткой отвлечь внимание от неудачной работы нынешней администрации.