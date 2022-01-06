США: годовщина захвата Капитолия

Ровно год назад сторонники Дональда Трампа ворвались в здание американского Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов и объявлению победы Джо Байдена.

В ходе беспорядков на Капитолийском холме погибли 5 человек (в том числе 1 сотрудник полиции), более сотни получили ранения. Официальные обвинения выдвинуты более семистам участникам штурма.

Параллельно с уголовным преследованием нападавших со стороны ФБР, Палата представителей ведёт собственное расследование, чтобы установить причастны ли бывший президент и его приближенные к манипулированию общественным мнением и координации захвата Конгресса.

Накануне годовщины событий, генеральный прокурор США призвал общественность запастись терпением, поскольку дело является беспрецедентным по своему масштабу.

По состоянию на сегодняшний день мы задержали и предъявили обвинения более, чем 725 лицам почти во всех 50 американских штатах, а также в округе Колумбия, все они подозреваются в противоправных действиях, совершенных 6 января минувшего года.

Мы привлечём к ответственности всех причастных к беспорядкам, независимо от их партийной принадлежности. Неважно кто кому друг или недруг, неважно насколько вы могущественны, закон будет применяться ко всем одинаково. Меррик Гарланд Генеральный прокурор США

В комментариях агентства Reuters рассматриваются некоторые аресты, обвинения и приговоры подозреваемых в массовых беспорядках.

В четверг вечером президент Байден обратится к согражданам с трибуны Конгресса. Ожидается, что политик скажет, насколько серьезным испытанием прошлогодние события стали для американской демократии. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила, что действующий президент дезавуирует - цитата - "ложь" своего предшественника, который спровоцировал "хаос" и продолжает заявлять о том, что именно он выиграл выборы.

Дональд Трамп также планировал организовать пресс-конференцию в одно время с выступлением Байдена, однако позже отказался от своих планов.