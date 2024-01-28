Даниил Медведев проиграл в финале Australian Open

By Euronews

В финале первого в сезоне турнира "Большого шлема" российский теннисист уступил итальянцу Яннику Синнеру - 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

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Победа на втором турнире "Большого шлема" продолжает ускользать от Даниила Медведева. В третий раз пробившись в финал Australian Open, российский теннисист в третий раз оступился в шаге от заветного Кубка Нормана Брукса.

После впечатляющего камбека в полуфинале против Александра Зверева, в финале Медведев встречался с Янником Синнером, которому он уступил три предыдущих матча.

Однако на этот раз россиянин сразу стал действовать агрессивно. Он стоял плотно к задней линии, сильнее бил и старался атаковать сам. Как следствие, он взял подачу соперника уже в третьем гейме, а затем принял на сет - 6:3.

Во втором сете Медведев продолжал гнуть ту же линию. Он вновь сделал брейк в третьем гейме и не упустил преимущество до конца партии, взяв ее с тем же счетом 6:3.

Однако затем российский теннисист немного сбавил и стал больше ошибаться, его соперник, напротив, прибавлял от гейма к гейму. Как следствие, Синнер перехватил инициативу и выиграл три следующие партии - 6:4, 6:4, 6:3.

Для итальянского теннисиста это первая победа на турнирах "Большого шлема".

Медведев свой первый и пока единственный турнир "Шлем" выиграл в 2021 году на US Open. В Мельбурне он уже дважды доходил до финала, но в 2021 году он уступил Новаку Джоковичу, а в 2022-м - Рафаэлю Надалю.