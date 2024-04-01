Янник Синнер выиграл Miami Open

Янник Синнер отобрал у Карлоса Алькараса звание второй ракетки мира после победы над Григором Димитровым на турнире серии Masters в Майами.

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Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл турнир серии Masters в американском Майами. В решающем матче он победил болгарина Григора Димитрова в двух сетах со счетом 6-3, 6-1. Поединок продолжался 1 час 14 минут.

Для 22-летнего Синнера, который увлекается также горнолыжным спортом, это 3-й титул в сезоне и 13-й в карьере. Он проиграл всего один матч в этом сезоне и впервые станет второй ракеткой мира.

На счету 32‑летнего Димитрова 9 побед на турнирах ATP.