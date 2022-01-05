Традиционный пирог волхвов подорожал

Пирог волхвов во Франции — неотъемлемая часть католической традиции после Рождества. Этот десерт подают на праздник Богоявления, знаменующий принесение даров младенцу Иисусу Христу. Во многих домах страны дети спешат откусить кусочек пирога в надежде найти запечённый в нем сюрприз. В ближайшие дни миллионы таких пирогов окажутся на столах по всей Европе, но цена лакомства растет из-за проблем в экономике.

Пекарь и владелец Maison Mulot Фабьен Руйяр говорит: "Цена масла за два года выросла в два раза Килограмм масла которое мы используем для выпечки, стоит девять с половиной евро, в 2018 оно стоил 3,80 евро, нам пришлось повысить цены на продукцию, теперь одна порция пирога стоит 6.60, а не шесть евро".

В пироге с начинкой из франжипана запекается сюрприз — фигурка, которая символизирует собой младенца Иисуса Христа. Тот, кому достанется такой кусок, провозглашается королем или королевой.

"Я поделюсь этим пирогом со своим мужем, не будет споров о короле и королеве. Также думаю, что не будет проблем, если соблюдать меры безопасности и провериться на коронавирус до встречи за столом".

Изначально в пироге волхвов запекался боб, а сегодня фигурки из керамики собирают коллекционеры.