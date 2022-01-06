Испания: Три короля-волхва пришли, но без сладостей

В Испании отмечается праздник Трех королей или Кавалькада царей-волхвов.

Согласно Библии, три мага-короля из Европы, Азии и Африки , Мельхиор, Каспар и Валтасар, следуя за Вифлеемской звездой, пришли к младенцу Иисусу и преподнесли ему в знак преклонения дары - золото, ладан и мирру.

Именно по этой причине в Испании и ряде других стран, подарки - главная составляющая праздника Трех королей, которого с нетерпением ждут дети.

Самые послушные из них, по традиции, на утро 6 января в оставленной заблаговременно обуви находят сладости и желанные презенты.

В разных регионах страны накануне прошли праздничные парады. Во время Кавалькады каждый из волхвов едет на отдельной платформе, восседая на высоком троне в окружении придворных, танцоров, жонглерев и музыкантов.

От традиции бросать в толпу сладости в этот раз пришлось отказаться из-за антиковидных ограничений. По этой же причине где-то празднование проходило в закрытых помещениях с ограниченным входом или было отменено вовсе.

Но больше всех повезло детям в Логроньо на севере страны. Там, как в песне, волшебники прилетели на вертолете и приземлились на стадионе.

А в Сан-Себастьяне, в стране Басков, волхвы разъезжали по городу на старинном автомобиле под ликование юных зрителей, верящих в чудеса.