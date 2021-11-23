Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев официально передал руководство правящей партией «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом он объявил по итогам расширенного заседания партийного политсовета. Это решение должен утвердить съезд.

Назарбаев объяснил своё решение желанием продемонстрировать единство в стране. Токаев смени Назарбаева на посту главы государства в 2019, тогда он обещал «продолжать стратегический курс первого президента».