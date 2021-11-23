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Казахстан

Нурсултан Назарбаев больше не лидер партии "Нур Отан"

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 Андрей Позняков
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Нурсултан Назарбаев перед встречей с Владимиром Путиным 10 марта 2020
Нурсултан Назарбаев перед встречей с Владимиром Путиным 10 марта 2020   -   Авторское право  Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев официально передал руководство правящей партией «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом он объявил по итогам расширенного заседания партийного политсовета. Это решение должен утвердить съезд.

Назарбаев объяснил своё решение желанием продемонстрировать единство в стране. Токаев смени Назарбаева на посту главы государства в 2019, тогда он обещал «продолжать стратегический курс первого президента».