Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в Мангистауской области. Второго января жители городов Жанаозен и Актау массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо.

"Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", - написал глава государства в Твиттере.

В Актау приступила к работе Правительственная комиссия, в которую включены сотрудники Администрации Президента. На постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022

С нового года стоимость литра сжиженного газа, которым заправляют большинство автомобилей в регионе, возросла до 120 тенге (0,24 евро). Протестующие требуют снизить ее минимум вдвое. Их лозунги – "Газ по 50 тенге!" и "Недра — богатство народа".

Солидарность с ними выражают жители других городов и регионов.

Правительственные чиновники заявляют, что цены будут снижены - со 120 до 85-90 тенге, но протестующих это не устраивает.

В крупнейшей в стране сети автозаправочных станций Qazaq Oil сообщили, что в области могут быть введены лимиты на продажу сжиженного газа физическим лицам.

Ранее министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что возможности снизить цену нет.

"Есть себестоимость производства, вот и все. На том же Жанаозенском газоперерабатывающем заводе работают такие же граждане, такие же жители этого города. Когда себестоимость производства газа составляет 100 тенге, и это больше, чем желаемые 50-60, то у нас есть два варианта: мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент просто остановятся, или будут приниматься вот такие может быть не очень популярные меры", - сказал министр.