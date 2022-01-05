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LIVE: Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности Казахстана
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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 5 январь — Вечерний эфир
Последние обновления: 05/01/2022
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