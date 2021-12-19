Совместный патруль Москвы и Минска

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3, способных нести на борту ядерное оружие, выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси и вернулись на аэродром базирования на территории РФ. Оборонные ведомства двух стран сообщили, что в зоне полетов, продолжавшихся около четырех часов, были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

На этом фоне миграционный кризис на границе не прекращается. Ночью люди пытались прорваться на территорию Польши в районе деревни Черемха Подляского воеводства. Польские власти обвинили белорусских силовиков в использовании лазеров и световых вспышек для ослепления военных и пограничников. Между тем прокуратура в городе Белосток возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Беларусь военнослужащего и планирует объявить его в розыск.