"Спутник V": сделано в Казахстане

Производство российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции началось в Казахстане. Старт запуску на Карагандинском фармацевтическом комплексе дал премьер-министр Аскар Мамин в рамках реализации договорённости между российским и казахским президентами Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

На базе комплекса планируется произвести поэтапно два миллиона доз препарата. Массовую вакцинацию ими предполагается начать в феврале будущего года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медработники, преподаватели, студенты, сотрудники правоохранительных органов, а также население из групп повышенного риска. Параллельно Казахстан продолжает и разработку отечественной вакцины. Третья фаза клинических испытаний началась 19 декабря и завершится в конце марта.