Французская оппозиция приостановила дебаты по вакцинному пропуску

Французская оппозиция приостановила дебаты по вакцинному пропускуКомментарии
Дебаты во французской Национальной ассамблее по законопроекту о введении вакцинного пропуска были приостановлены вскоре после полуночи вторника. Большинство из присутствующих депутатов - вопреки мнению правительства - проголосовали за перенос обсуждения, поставив под угрозу график окончательного принятия текста.
Но несмотря на оппозицию со стороны коммунистов, Национального объединения и Непокорённой Франции, мало кто сомневается, что законопроект будет одобрен.
По ту сторону Ла-Манша премьер-министр лично ведёт кампанию в пользу массовой вакцинации. Посещая центр в англиийском Эйлсбери, Борис Джонсон заявил, что это - единственное средство избавить от непомерной нагрузки национальную систему здравоохранения, учитывая высокую заразность штамма омикрон.
В Дании ученые исследуют образцы крови привитых, чтобы досконально понять эффект вакцин. Специалисты копенгагенского университетского центра хотели бы выяснить, какова биохимическая реакция на коронавирус и его различные варианты вакцинированных и невакцинированных, как долго имеющиеся препараты сохраняют своё действие.
Тем временем в Германии противники антиковидных ограничительных мер провели очередной "марш по понедельникам" в восточном районе Берлина. Молчаливая акция протеста была как обычно разогнана полицией.