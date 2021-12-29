ЕС: ковид бьёт рекорды

Заболеваемость ковидом бьёт новые рекорды в ряде стран Евросоюза. Прежде всего это касается Франции, где за последние сутки выявлено 208 000 новых случаев, и эксперты опасаются, что в начале января это число может вырасти до 250 000. Весьма тревожная ситуация сложилась также в Дании и Португалии, где отмечен резкий рост числа заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения предпринимает усилия для того, чтобы к середине следующего года обеспечить вакциной не менее семидесяти процентов населения во всех странах мира. К этому призывает Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор организации:

– Меня очень беспокоит, что омикрон, будучи более заразным, распространяясь одновременно с дельтой, вызывает цунами заболеваний. Это продолжает оказывать огромное давление на измождённых медиков и ставит системы здравоохранения на грань краха.

Между тем, как заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, в настоящее время выявляются далеко не все случаи заболевания, и в действительности число инфицированных заметно больше, чем в публикуемых сводках:

– Занижение данных, вероятно, таково, что фактически заболеваемость сейчас вдвое или втрое выше фиксируемой. Наблюдается также значительное увеличение случаев омикрона, и это нас беспокоит.

В Греции с опережением графика вводятся новые ограничения, ранее запланированные на январь, поскольку во вторник здесь было выявлено более 21 000 новых случаев – вдвое больше, чем днём ранее.

В Испании также отмечен резкий рост число заразившихся – почти 100 000 за сутки. При этом, по решению властей, для них сократили с десяти до семи дней время самоизоляции, из опасений, что иначе некому будет работать.