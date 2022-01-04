В Марселе - новый штамм коронавируса, в Израиле - "флурона"

В Марселе по меньшей мере 12 человек заразились ещё одним новым штаммом коронавируса. Учёные обнаружили в нём более 40 мутаций — примерно столько же, сколько у омикрона. Но данных о заразности и об опасности нового варианта пока нет. По данным европейской прессы, во Францию этот штамм мог попасть из Камеруна.

А несколько дней назад в Израиле зарегистрировали первый известный случай одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Сочетание двух вирусов обнаружили у беременной женщины. Симптомы у неё проявлены слабо. Такую комбинацию назвали "флурона". Врачи внимательно изучают новый случай, опасаясь тяжёлых последствий: оба вируса поражают дыхательные пути и оба могут приводить к осложнениям.