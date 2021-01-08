Годовщина катастрофы под Тегераном

В Киеве отдали дань памяти жертвам катастрофы авиалайнера, сбитого ровно год назад под Тегераном. Это крупнейшая по числу жертв трагедия в истории украинской авиации. Погибли 176 человек, граждане шести государств — Украины, Афганистана, Великобритании, Ирана, Канады и Швеции.

Власти пяти стран в пятницу заявили о намерении привлечь к ответственности иранское руководство. В Тегеране же заявляют, что к трагедии привела человеческая ошибка.

"Боинг-737" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился сразу после взлёта из аэропорта Тегерана рано утром 8-го января. Через несколько дней Иран признал, что авиалайнер был сбит средствами ПВО, которые находилась в состоянии повышенной готовности в ожидании воздушного нападения со стороны США. В Тегеране заявляли, что виновные в ошибочном решении привлечены к ответственности.

В прошлом году Иран дал принципиальное согласие на выплату компенсаций родственникам погибших, но точные размеры и сроки выплат так и не определены.