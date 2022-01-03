8 декабря Патрик Джордж Заки был отпущен на свободу из египетской тюрьмы, в которой провёл 10 месяцев.

Гражданин Египта и студент Болонского университета, этот правозащитник, занимавшийся вопросами гендерного равенства, был задержан 7 февраля 2020 года в Каире по обвинению в публикации ложной информации и призывах к свержению государственного строя. Обвинения против него не сняты, заседание по его делу назначено на 1 февраля.

С момента заключения Патрика под стражу, его преподаватели в итальянской Болонье открыли электронный почтовый ящик, чтобы мир не забывал об этом узнике совести. За истекшие месяцы заключения здесь получили более тысячи писем.

"Больше всего нас поразила абсолютная спонтанность и единодушие чувств, которые Патрик смог вызвать не только у студентов и профессоров в Болонье, но и у жителей других стран мира", - говорит . профессор университета Федерико Конделло.

По его словам, письма приходили из Европы, в том числе России, США, Южной Америки. Продолжают их получать и сейчас, пока Патрик ожидает суда.

"Патрик, пишет тебе группа студенток, - зачитывает одно из писем Федерико Конделло. - Мы так обрадовались новости о твоём освобождении, что решили уйти с урока раньше, чтобы отпраздновать. Мы подняли за тебя тост, но потом почувствовали себя виноватыми, потому что у нас есть привилегия посещать занятия, а у тебя нет"...

"Многие считают письма устаревшей формой общения, - передаёт с места событий корреспондент Euronews Лука Паламара, - в Болонье верят, что влияние организованной кампании велико. Здесь убеждены, что можно переломить ситуацию, если весь мир продемонстрирует Патрику свою моральную поддержку".

Обвинения против Патрика были выдвинуты после статьи в защиту коптского меньшинства в Египте. В Болонском университете твердо убеждены в его невиновности и делают все возможное, чтобы их голос был услышан.

"Дело не только в том, что Патрик - яркий и способный молодой человек, очень щедрый и милый. Университет обязан и имеет право требовать справедливости в отношении одного из своих студентов. Да, Патрик - гражданин Египта, но он также итальянский студент, европейский студент!" - говорит ещё одна преподавательница Рита Монтичелли.

Патрик Джордж Заки оказался на скамье подсудимых, отстаивая критическое мышление и свободу мысли. Эти же ценности защищают и граждане Болоньи, передаёт Лука Паламара.