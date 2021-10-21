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мир

Египет: феминизация Фемиды

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 Alexander Kazakevich
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Египет: феминизация Фемиды
Авторское право  Mujeres que han entrado en órganos judiciales en Egipto
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В Египте 98 женщин вошли в состав одного из главных органов судебной власти - Государственного совета.

Они уже принесли присягу в ходе торжественной церемонии, которую провел в Каире председатель Госсовета Мохаммед Хоссам эль-Дин

Ранее президент страны генерал ас-Сиси сообщил о намерении назначить женщин во властные структуры, состоящие исключительно из мужчин, в том числе в Госсовет и Прокуратуру.