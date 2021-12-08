Освобождение студента Болонского университета Патрика Заки в Египте

В Италии приветствуют решение властей Египта об освобождении студента Болонского университета и активиста Патрика Заки. В феврале прошлого года 28-летний гражданин Египта был задержан в международном аэропорту Каира, куда он прилетел из Италии, чтобы повидаться с семьей

Прокуратура Египта обвинила его в распространении ложной информации, поводом для чего послужила, в частности, публикация в 2019 году статьи, в которой Патрик Заки рассказал о дискриминации христиан в Египте и насилии, которому они подверглись со стороны радикальных исламистов.

Из Рима передает корреспондент Euronews Джорджия Орланди:

"Патрику Заки всё ещё угрожает возможность тюремного заключения. Несмотря на новость о частичном освобождении, судебный процесс продолжается. Тем не менее это решение представляет собой новую главу во взаимоотношениях Италии и Египта после убийства исследователя Джулио Реджени и дарит надежд , что решение уже близко. Этот важный результат стал итогом дипломатических усилий, предпринятых правительством Марио Драги и министерством иностранных дел Италии".