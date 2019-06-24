Копты без футбола: религиозная дискриминация в египетском спорте?

Религиозная дискриминация или справедливый отбор по физическим способностям?
Представители коптского меньшинства в Египте, которое составляет около 10% от населения, не раз жаловались на неравноправие перед законом и на рынке труда.
Теперь же в связи с ростом популярности футбола в Египте, игроки-христиане жалуются на дискриминацию при наборе в спортивные секции.
Мина Биндари - один из тех, кто, по его словам, испытал на себе религиозную дискриминацию - решил основать футбольную академию под названием Je suis (Я есть), куда принимают игроков-любителей из коптской общины.
Член египетской федерации футбола Карам Корди считает, что дискриминации по религиозному признаку в египетском футболе нет, приводя в пример Хани Рамзи — копта по национальности. Рамзи вполне успешно выступал за сборную и даже играл в европейских клубах. Хотя официальной статистики о религиозной принадлежности в спорте не существует. Но многие считают, что пример Рамзи больше исключение, чем правило.
Рост интереса к футболу в Египте в большей степени связан с Мохаммедом Салахом, нападающим английского "Ливерпуля". Именно он вывел национальную сборную в финальную стадию чемпионата мира по футболу в 2018 году впервые за 28 лет, став практически национальным героем среди египетских мальчишек, независимо от религии.