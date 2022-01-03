Месяц до Олимпийских игр 2022 в Пекине

Ровно месяц остается до открытия XXIV зимних олимпийских игр в Пекине.

Подготовка к столь масштабному спортивному событию в китайской столице идет полным ходом. Все должно быть отточено до мельчайших деталей.

Организаторы провели генеральную репетицию церемонии награждения рядом с Национальным стадионом "Птичье гнездо", где пройдут церемонии открытия и закрытия игр.

В феврале Пекин станет первым городом, который за свою историю примет и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.

Возвращение игр в Китай - неописуемая радость для Чжана Вэньченя. В его доме хранятся 5000 сувениров с олимпийской символикой, на них он потратил около 63 тысяч долларов. И останавливаться на достигнутом он не собирается.

В моей коллекции факелы, талисманы, значки, баннеры, книги, игры, музыку, фигурки, наряды, билеты, документы и многое другое. Олимпийские игры делают меня очень счастливым и дают мне возможность почувствовать себя частью всего этого Чжан Вэньчень фанат олимпийских игр, коллекционер

Важное спортивное событие не обошла политика.

Ряд стран во главе с США объявили дипломатический бойкот играм, объясняя его нарушением прав человека в Китае.

Также на днях появилась информация о запрете ехать в Пекин всем мусульманам из-за притеснения уйгуров, но она оказалось фейком.