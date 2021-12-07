В КНР не обиделись на американский бойкот Олимпиады

Пекин обвинил США в "политическом позерстве и манипуляциях" после того, как американские власти объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае. В Вашингтоне уточнили, что речь идет лишь об официальной делегации, так что американские спортсмены могут принять участие в играх.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила: "С учетом проводимого КНР геноцида в Синьцзяне и других нарушений прав человека администрация Джо Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года в Пекине. Но мы полностью поддерживаем спортсменов сборной США, будем болеть за них из дома, не делая при это личного вклада в торжества игр".

В Пекине ситуацию назвали "искусственно раздутой", напомнив, что не приглашали на Олимпиаду американских политиков. И предложили сосредоточиться на спорте.

Чжао Лицзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР, подчеркнул: "Именно спортсмены разных стран должны быть в центре внимания, они, а не отдельные политики. Что касается тех людей, которые раздули бойкот в политических целях, действуя напоказ, то приедут они или нет, никого не волнует и никак не скажется на провидении Зимних Олимпийках игр в Пекине".

В Международном Олимпийском комитете заявили, что "уважают" решение США. Ранее с призывом к бойкоту игр в Пекине выступали политики из Канады, Норвегии, Великобритании, представители почти 200 правозащитных организаций. Последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в Москве в 1980 году после ввода советских войск в Афганистан.